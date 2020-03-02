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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان المصري محمد رمضان يطرح أغنية جديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 2 مارس 2020
طرح الفنان المصري محمد رمضان، الأحد، أغنية جديدة بعنوان "أنت جدع"، عبر حسابه على موقع "يوتيوب"، وهي من ألحان وتوزيع مطرب المهرجانات إسلام الأبيض.
وتتضمن الأغنية التي تستخدم أسلوب "المهرجانات" كلمات يغازل بها رمضان جمهوره من نوعية: "حبي ليكوا مبدأ، نجاحي بيكوا صدق، أنتوا ليا وأنا ليكوا، أنا بيكوا فارد السيطرة، أنا في البلد دي عنترة".
وتعد أغنية رمضان مقتبسة من أغنية مهرجانات شهيرة بعنوان "أنا جدع" طرحت عام 2018 من غناء إسلام الأبيض ومحمد الفنان، وتوزيع إسلام الأبيض، وحققت 53 مليون مشاهدة منذ طرحها حتى الآن.
كان الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، أصدر قرارا بمنع التعامل مع من سماهم "مطربي المهرجانات" نهائيا، وذلك بعد الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كلمات اعتبرها البعض مسيئة.
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