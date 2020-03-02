“نتفليكس” تعرض “الملكة سونو”.. أول مسلسل “أفريقي” على شاشتها

متابعة بتجـــــــــرد: بدأت عملاقة البث الرقمي المشفر “نتفليكس” بث المسلسل التليفزيوني الأفريقي، الأول من نوعه لديها، “الملكة سونو”، المكون من 6 حلقات، والذي تقوم ببطولته الممثلة الجنوب أفريقية بيرل ثوسي.

وبحسب شبكة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فإن مسلسل الإثارة التليفزيوني يدور حول العميلة الجنوب أفريقية، الملقبة بـ”الملكة سونو”، التي وجهت نفسها وسط شبكة من الأعمال والمناورات البوليسية والسياسية، وذلك أثناء سعيها لكشف الحقيقة وراء موت والدتها، التي كانت بطلة تكافح ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

المسلسل من تأليف وإخراج كاغيسو ليدجا، وتم تصويره في مواقع عديدة في جميع أنحاء القارة الأفريقية، حيث نقلت الشبكة البريطانية عن بطلته بيرل ثوسي قولها إنه يمكن للأفارقة الآن سرد قصصهم الخاصة، لأنه من المهم سرد القصص الروائية، فالجميع سأموا من اقتصار أفريقيا على قصص النضال.