مادونا تلغي حفلة في باريس بسبب تعرضها لإصابة

متابعة بتجــــــــــرد: اضطرت المغنية مادونا إلى إلغاء حفلة كانت مقررة مساء الأحد، في باريس بسبب تعرضها لإصابة في ركبتها، على ما أعلنت الصالة، حيث كانت ستقدم عرضها.

وأوضحت صالة “غران ريكس” على موقعها الإلكتروني، يؤسفنا أن نبلغكم أن عرض مادونا ألغي بسبب تواصل إصابتها.

ولم توضح الصالة إن كانت مادونا البالغة 61 عاماً، ستتمكن من الغناء في الأيام المقبلة. وتحيي النجمة الأمريكية منذ 22 فبراير سلسلة من الحفلات تستمر حتى 11 مارس، ضمن جولتها “مدام إكس تور”.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن مادونا التي تعاني من تمزق في أربطة الركبة، بدت وهنة خلال حفلتها الباريسية الخميس الماضي وبكت، قائلة لجمهورها “أنا أشعر بألم مبرح لكن لا أريد شفقتكم. أنا أردت هذه الجولة وسأنهيها مهما كلف الأمر.”

وبدأت مادونا جولتها في نيويورك في سبتمبر الماضي وأحيت في إطارها حفلات في شيكاغو وسان فرانسيسكو ولاس فيغاس ولوس أنجليس وبوسطن وفيلادلفيا، فضلاً عن ميامي ولشبونة ولندن، وتشكل باريس محطتها الأخيرة.