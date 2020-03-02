متابعة بتجــــــــــرد: اضطرت المغنية مادونا إلى إلغاء حفلة كانت مقررة مساء الأحد، في باريس بسبب تعرضها لإصابة في ركبتها، على ما أعلنت الصالة، حيث كانت ستقدم عرضها.
وأوضحت صالة “غران ريكس” على موقعها الإلكتروني، يؤسفنا أن نبلغكم أن عرض مادونا ألغي بسبب تواصل إصابتها.
ولم توضح الصالة إن كانت مادونا البالغة 61 عاماً، ستتمكن من الغناء في الأيام المقبلة. وتحيي النجمة الأمريكية منذ 22 فبراير سلسلة من الحفلات تستمر حتى 11 مارس، ضمن جولتها “مدام إكس تور”.
وذكرت صحيفة “لو باريزيان” أن مادونا التي تعاني من تمزق في أربطة الركبة، بدت وهنة خلال حفلتها الباريسية الخميس الماضي وبكت، قائلة لجمهورها “أنا أشعر بألم مبرح لكن لا أريد شفقتكم. أنا أردت هذه الجولة وسأنهيها مهما كلف الأمر.”
وبدأت مادونا جولتها في نيويورك في سبتمبر الماضي وأحيت في إطارها حفلات في شيكاغو وسان فرانسيسكو ولاس فيغاس ولوس أنجليس وبوسطن وفيلادلفيا، فضلاً عن ميامي ولشبونة ولندن، وتشكل باريس محطتها الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مادونا تلغي حفلة في باريس بسبب تعرضها لإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.