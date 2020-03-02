جيمس تايلور: الموسيقى مصدر إلهامي منذ الطفولة

متابعة بتجــــــــــرد: قدم المؤلف الموسيقي والمغني وكاتب الكلمات الأمريكي، جيمس تايلور، أعمالاً موسيقية شارك فيها نجوم الفن في بريطانيا والولايات المتحدة، خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي.

ومن بين هؤلاء المغني المعروف نيل يونغ وحبيبتاه السابقتان النجمة الكندية جوني ميتشل والأمريكية كارلي سيمون، إضافة إلى فريق الروك البريطاني الشهير “ذا بيتلز”.

ويعد الفنان الحائز على جائزة “غرامي” 5 مرات واحداً من أنجح الفنانين تجارياً في العالم، حيث باعت أسطواناته أكثر من 100 مليون نسخة، وتشمل أعظم أغانيه “يوف غوت إيه فريند، هاو سويت إت إز ، وسويت بيبي جيمس”.

ومع اقتراب حلول عيد ميلاده الـ72 في 12 مارس الجاري، ألقى تايلور نظرة حديثة على الموسيقى التي كانت مصدر إلهامه منذ طفولته التي قضاها في بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، على حد قوله.

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وفي ألبومه رقم 20 الذي يحمل اسم “أمريكان ستاندرد”، يقدم تايلور أغاني كلاسيكية مثل “غود بليس ذا تشايلد” للأمريكية الراحلة بيلي هوليداي، و”مون ريفر” للأمريكي الراحل هنري مانشيني.

وعن ألبومه الجديد، قال عازف الغيتار: “من الرائع حقاً أن يكون لدينا ألبوم أعمل على تقديمه منذ عامين، هناك دائماً شعور كبير بالراحة عندما يتم إنجاز العمل”.

وأضاف: “لطالما كنت أشعر بذلك، أتذكر إحساسي بذلك عندما كنت في العشرينات من عمري، إن تسجيل الموسيقى هو مقياسي، هذا ما أقوم به، وقد استغرق الأمر بعض الوقت حتى أفكر فيه بهذه الطريقة”.