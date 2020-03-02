كانييه ويست يرنم في “باريس للموضة” وكيم بين الحضور

متابعة بتجـــــــرد: نظّم مغني الراب الأمريكي كانييه ويست “قداس الأحد”، وهو مزيج من الترانيم الدينية والأغنيات، الأحد، على هامش أسبوع الموضة في باريس، وفق ما أظهرته صور نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.

وغرّد مسرح “بوف دو نور” الواقع في منطقة لا شابيل الشعبية على حسابه الرسمي في تويتر، مرفقاً المنشور بصور “خدمة يوم الأحد كانييه ويست”.

ويظهر مغني الراب على المسرح قرب بيانو محاطاً بالمرنمين.

كما نشرت “باري ماتش” مقاطع فيديو على حسابها في إنستغرام أظهرت وجود كيم كرداشيان بين الحضور، إضافة إلى ابنتهما نورث.

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وأصدر المغني البالغ من العمر 43 عاماً، ألبوماً بعنوان “جيسس إز كينغ” هذا الخريف.

و”قداس الأحد” الذي ينظمه ويست في الولايات المتحدة هو مزيج من الترانيم والخدمة الدينية التي يحضرها أحياناً مشاهير.

ووفقاً للمجلات المتخصصة، من المقرر أن يقدم كانييه ويست مجموعة جديدة من ماركته التجارية للملابس “ييزي”، مساء الاثنين، في باريس.