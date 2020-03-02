الجيش الليبي يسيطر على مقرات للمليشيات جنوب غربي طرابلس

قال مصدر عسكري ليبي إن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على مقر اللواء الرابع، أحد أكبر معسكرات جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس والذي كان مقرا لمليشيا الجويلي ويحتوي على غرفة عملياته الرئيسية.

وأضاف المصدر، في حديث خاص لـ"العين الاخبارية": نفذنا ضربة استباقية على محاور جنوب غرب العاصمة طرابلس في الهيرة والعزيزية والساعدية بعد ورود معلومات مؤكدة عن تجهيزات عسكرية للمليشيات الإرهابية للقيام بعمل عدائي ضد وحدات الجيش الليبي المرابط بالقرب من تلك المناطق.

وأوضح المصدر ذاته، مفضلا عدم نشر اسمه، أنه نتج عن هذه الضربة السيطرة على منطقتي الهيرة والعزيزية، أكبر البلديات في مناطق جنوب غرب العاصمة طرابلس وسط تخبط وانهيار في صفوف مليشيا الجويلي والمرتزقة التشادية الموالية.

كان الجيش الوطني الليبي أعلن، مساء السبت، مقتل 7 مرتزقة سوريين موالين لتركيا، وأسر آخرين، بالإضافة إلى تدمير 3 عربات مسلحة للمليشيات، وذلك جنوبي العاصمة طرابلس.

Advertisements





وتمكن الجيش الوطني الليبي من صد جميع الاختراقات وحقق تقدمات في غالبية المحاور وسيطر على مناطق متقدمة في كل من العزيزية والساعدية والهيرة وحور الرملة، وغيرها.

وأسقط الجيش الليبي منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل/نيسان الماضي، نحو 40 طائرة تركية مسيرة من نوع "بيرقدار TB2" كما دمر عشرات من المدرعات من نوع kirpi.

ووصل عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في ليبيا 26 عسكريا بعد أن استهدف الجيش الليبي تجمعا من الجنود الأتراك في الشق العسكري من قاعدة معيتيقة الجوية، ما أسفر عن مقتل 10 منهم 27 فبراير/شباط، بعد مقتل 16 تركيا في استهداف مخزن للذخائر بميناء طرابلس 18 فبراير/شباط الجاري.



