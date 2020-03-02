- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - علي محمدالأحد 2020/3/1 06:20 م بتوقيت أبوظبي
قوات تابعة للجيش الوطني الليبي
قال مصدر عسكري ليبي إن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على مقر اللواء الرابع، أحد أكبر معسكرات جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس والذي كان مقرا لمليشيا الجويلي ويحتوي على غرفة عملياته الرئيسية.
وأضاف المصدر، في حديث خاص لـ"العين الاخبارية": نفذنا ضربة استباقية على محاور جنوب غرب العاصمة طرابلس في الهيرة والعزيزية والساعدية بعد ورود معلومات مؤكدة عن تجهيزات عسكرية للمليشيات الإرهابية للقيام بعمل عدائي ضد وحدات الجيش الليبي المرابط بالقرب من تلك المناطق.
وأوضح المصدر ذاته، مفضلا عدم نشر اسمه، أنه نتج عن هذه الضربة السيطرة على منطقتي الهيرة والعزيزية، أكبر البلديات في مناطق جنوب غرب العاصمة طرابلس وسط تخبط وانهيار في صفوف مليشيا الجويلي والمرتزقة التشادية الموالية.
كان الجيش الوطني الليبي أعلن، مساء السبت، مقتل 7 مرتزقة سوريين موالين لتركيا، وأسر آخرين، بالإضافة إلى تدمير 3 عربات مسلحة للمليشيات، وذلك جنوبي العاصمة طرابلس.
وتمكن الجيش الوطني الليبي من صد جميع الاختراقات وحقق تقدمات في غالبية المحاور وسيطر على مناطق متقدمة في كل من العزيزية والساعدية والهيرة وحور الرملة، وغيرها.
وأسقط الجيش الليبي منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل/نيسان الماضي، نحو 40 طائرة تركية مسيرة من نوع "بيرقدار TB2" كما دمر عشرات من المدرعات من نوع kirpi.
ووصل عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في ليبيا 26 عسكريا بعد أن استهدف الجيش الليبي تجمعا من الجنود الأتراك في الشق العسكري من قاعدة معيتيقة الجوية، ما أسفر عن مقتل 10 منهم 27 فبراير/شباط، بعد مقتل 16 تركيا في استهداف مخزن للذخائر بميناء طرابلس 18 فبراير/شباط الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يسيطر على مقرات للمليشيات جنوب غربي طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.