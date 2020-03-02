إيميه صياح تغيرت حياتها بعد ولادة توأمها

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Mar 02, 2020
نشرت مقدمة البرامج والممثلة إيميه صياح صوراً لها تجمعها مع زوجها فريد نجار، حيث ظهرا وهما يتجولان في دبي ويحمل كل واحد منهما واحد من ابنائهما.
إيميه، التي رُزقت في 12 يناير 2020 بتوأم صبي وبنت، شوهدت وهي تحمل البنت “كيلي ماريا” وزوجها يحمل الصبي “ثيو شربل”.
وعبّرت إيميه عن سعادتها بهذه اللحظات العائلية المميزة. وأكدت في تعليقها ان أيامها ولياليها اصبح لهما معناً اكثر بسببهم.
وكانت ايميه صياح قد عبّرت عن حبها الكبير لزوجها بمناسبة مرور 13 عاماً على لقائهما الأول والذي يصادف في العاشر من شباط. واختارت “صياح” من ألبوم ذكرياتها مجموعة من الصور الرومانسية تجمعها مع زوجها لتتشارك بها مع متابعيها عبر حسابها على انستغرام.
نذكر ان ايميه وزوجها اتخذا قرارهما بتخزين الحبل السري والأنسجة، في أحد أكبر بنوك الخلايا الجذعية في إنكلترا بحسب ما كشفت عبر حسابها على انستغرام.
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