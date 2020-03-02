"الميراث" ينطلق بـ250 حلقة بمشاركة المشاهد السعودي.. ماذا قال نجومه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكد علي جابر مدير قنوات mbc أن المشاهد السعودي تحديدًا هو شريك أساسي في المسلسل وفي تقييمه أيضًا، وأشار أنه في حال طالب المتابعون بإيقافه فإن القناة ستتوقف عن بثه، رغم الخسائر المادية والمعنوية التي ستحدث، فالمشاهد أصبح واعيًا أكثر من ذي قبل، وأضاف: "نحن في القناة نضع المشاهد في عين الإعتبار".

واستطرد في رده على سؤال "فوشيا" أن الاقتراحات التي يتم طرحها عبر السوشال ميديا ستؤخذ بشكل جاد وستطبق فورًا، وسيتم إجراء بحث مع الانتهاء من عرض الحلقات الـ50 الأولى، بهدف استطلاع آراء الجمهور قبل تصوير حلقات الموسم الجديد، خصوصًا وأن المسلسل يبث وفي الوقت نفسه يتم تصوير بقية الحلقات.

من جانب آخر، أعلن علي جابر أن المسلسل تمت الموافقة عليه للإستمرار خلال شهر رمضان بعد أن كان من المفترض أن يتوقف خلال الشهر الكريم.

من جهته، قال المنتج الفنان حسن عسيري: إن المسلسل مختلف كليًا عن أي مسلسل آخر، وسيكون على الهواء، وفي نفس الوقت سنتابع بدقه آراء الجمهور وسنقوم بالتغيير مباشرةً، فالمشاهد شريك في محتوى المسلسل".

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وبين عسيري أنه لن يظهر في رمضان ولن يظهر قريبًا بسبب تململ المشاهد من ظهورهم الدائم.

في المقابل قالت فاطمة أبو عاصي معدة ومساعدة مخرج مسلسل الميراث أن المسلسل استهلك الكثير من الوقت حتى ينفذ على أرض الواقع.

الكاتبة نور الشيشكلي قالت إن المسلسل سينقل الواقع للمشاهد، والمشاهد لن تمس الواقع السعودي تحديدًا وإنما سيكون خيال والحكاية عربية، مؤكدة أنه لا يوجد خوف من انتقاد المجتمع وإنما سيكون في غاية الأهمية لدينا.

موضحة أن مسلسل السوب أوبرا يختلف عن المسلسل القصير، فالشخصية في المسلسل تختلف كليًا وستكون مرتبطة فيه بشكل قوي، كما أن الشخصيات هي سعودية تم اختيارها بعناية من بين 600 شخص تم اختبارهم في مناطق المملكة.

يشار إلى أن مسلسل "الميراث" يعد أول عمل فني سعودي "سوب أوبرا" على mbc، وذلك ضمن المواكبة الدرامية لواقع الحياة في السعودية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويناقش العديد من القضايا الشائكة مثل "الميراث والطلاق والحب والإنجاب"، وغيرها من القضايا التي تهم المرأة السعودية بشكل خاص والعربية بشكل عام.