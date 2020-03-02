سيرين عبدالنور لمغردة: "إنتي زبالة".. ما علاقة نادين نجيم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسببت إحدى المتابعات من جمهور الفنانة اللبنانية نادين نجيم، في إثارة الفتنة مجددًا بين الفنانتين اللبنانيتين سيرين عبدالنور ونادين نجيم، رغم إعلانهما مؤخرًا التصالح وإنهاء الأزمات بينهما، حيث تصاعدت الأمور بين المتابعة والفنانة سيرين عبدالنور وصلت لحد التشابك بالألفاظ بينهما.

وبدأت القصة عندما شاركت المتابعة في استطلاع للرأي يتم على موقع "تويتر"، حول مفاضلة الجمهور بين عبدالنور ونجيم من حيث النجاح والشخصية والتمثيل والسوشال ميديا، وكانت إجابة المتابعة القول: "نادين نسيب نجيم، المحبة من الله"، وكان رد فعل الفنانة سيرين عبد النور على تعليقات المتابعة بأن قامت بـ"بلوك" لها بعدما رأت أنها تُثير الفتن.

ونشرت المتابعة تغريدة قالت فيها: "كل يغني على ليلاه صراحة ما بهضمها"، فردت عليه سيرين عبدالنور قائلًة: "شو إنك مذوقة ولطيفة وفعلًا المحبة من الله، ثم نشرت المتابعة تغريدة قائلًة: "كلمة ما بهضمها جننتها".

وتطور الأمر وشاركت المتاعبة صورة "سكرين شوت" لتوضيح أن سيرين قامت بعمل "بلوك" لها وقالت: "طبعًا المحبة من الله يا عيب الشوم عملتلي بلوك نفسية زبالة"، إلا أنه اتضح أن سيرين لم تقوم بعمل بلوك في هذا الوقت وكانت المتابعة تدعي ذلك عليها فردت قائلًة: "إنتي الزبالة وهلق راح أعملك بلوك".

وأثار هذا التعليق حفيظة العديد من المتابعين عبر "تويتر" والذين تضامنوا مع سيرين عبدالنور بأن موقفها جيد بعد تأكيدها عمل "بلوك"، وأكد مغردون أن المتابعة لن تعلق هكذا وتأخذها سيرين بالأحضان.

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وواصل العديد من جمهور نادين نجيم مهاجمة الفتاة، حيث قال لها أحدهم: "إي قولي من أول إنك من العنزات، تشرفنا عنزة جديدة"، فردت بالقول: "عنزات!! بتشرف اني من فانز الملكة نادين نسيب نجيم طقوا موتوا".

وخصّت سيرين عبدالنور المتابعة بتغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" وقالت: "الله يعين نادين على واحدة مثلك قليلة أدب ومخيلتها واسعة انتوا ناس بدكن ترباية ما حدا غيركن بيشوه صورة نادين بين زملائها ما تركين حدا من شركن ومحبتي مجانية مش عن مصلحة بعد ناقص تحللوا محبتي كمان روحوا عيشوا حياتكن حاج بقى يناطرني على كل تويت وكل مقبلة لتحللوها ضد نجيم".

ولم تصمت المتابعة وردّت على سيرين عبدالنور وقالت: "أنا اوّل شي مش متابعتك وما بتعنيلي واهم شي انا علقت على تويت عند صديقة وحاج بقا تكذبي وتمثلي دور الضحية نحنا ع تويتر مش بمسلسل ما شاء الله رهيبة. وبرجع بقلك ما بهضمك وهلق صرت ما بهضمك اكتر وانا حرة".

وينتظر جمهور الممثلة سيرين عبد النور بفارغ الصبر في شهر رمضان المقبل، ليستمتعوا بأداء نجمتهم المحبوبة التي اتفقت مع شركة Eagle Films لصاحبها المنتج جمال سنان المنتجة لمسلسل "دانتيل"، إذ ستلعب دور البطولة إلى جانب الممثل السوري محمود نصر تحت إدارة المخرج المثنى صبح.