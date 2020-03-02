أحلام تحيي حفلا غنائيا بالسعودية 6 آذار

تحيي المطربة الإماراتية أحلام، حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 6 مارس. الحفل ضمن جلسات "سمرات الثمامة"، وتقام بمحمية الملك خالد الملكية، وتنظمها الهيئة العامة للترفيه التي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ. ويشارك في الحفل المطرب الكويتي عبدالله الرويشد، والمطرب الكويتي مساعد البلوشي. يذكر أن أحلام شاركت في حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي، الذي أقيم منذ أيام، وشاركها الغناء بالحفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي، والمطرب السعودي محمد عبده. Advertisements قد يهمك أيضا: أصالة تلمح بسخرية لإطلالة أحلام مجدداً أحلام تفتتح مهرجان الفجيرة للفنون بأغنية "أغلى الناس"

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