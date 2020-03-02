نوال الزغبي بفستان شفاف في أحدث جلسة تصوير

القاهرة – لايف ستايل خضعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".



وظهرت "الزغبي" في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا أسود شفاف، شعر أصفر كيرلي.



وأحيت الفنانة نوال الزغبي حفلا غنائيا، أمس، في المغرب.



يذكر أن الفانة نوال الزغبي طرحت أحدث كليباتها الغنائية "القوية"، في شهر فبراير الماضي، على قناة شركة روتانا بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان، توزيع جيمي حداد. قد يهمك أيضا :

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