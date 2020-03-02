أول ظهور لمريم حسين بعد سجنها

في اول ظهور علني بعد سجنها، شاركت الفنانة مريم حسين في فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، وتعمدت اثارة الجدل كعادتها بعدما فاجأت الفنان السعودي محمد عبده بصعودها إلى المسرح وقدمت له ورود بيضاء.

وشاركت الفنانة المغربية متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو لما قامت به على المسرح، ولاقت حركتها اعجاب فنان العرب، حيث دار بينهما حوار قصير، وتبادلا السلام، وسط تصفيق الحضور، إلا انها لم تسلم من بعض التعليقات الساخرة من المتابعين الذين اعتبروا ان من هويتها اثارة الجدل والقيام بأي شيء من اجل الحصول على الاهتمام.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الفنانة مريم حسين تُعلق على حكم سجنها 6 أشهر

مريم حسين تنشر​ مقطع فيديو لها وهي تمسك المصحف وتقرأ سورة “البقرة”