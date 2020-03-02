جورج وسوف يمنع التقبيل بعزاء والدته وراغب علامة يكسر الشرط

وضع الفنان السوري جورج وسوف، شرطا لقبول عزاء والدته فرحة متعب الصدي، التي غيبها الموت عن عالمنا قبل أيام، عن عمر ناهز الـ 82 عاما؛ إذ استقبل سلطان الطرب العزاء وسط قواعد صارمة للمعزين.

وتم تعليق لافتة في مدخل العزاء طلب فيها عدم التقبيل حفاظا على سلامة الجميع من فيروس كورونا، ودون على اللافتة: "عذرا حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا".

ونشر صورة اللافتة الإعلامي اللبناني نيشان الذي حضر لتقديم واجب العزاء والتقط صورة من شرط قبول العزاء وصورة أخرى جمعته بالفنان جورج وسوف وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق قائلا: "في مجلس العزاء بوالدة جورج وسوف، هذا ما كتبه في استقبال المعَزين، رحم الله أم أبو وديع".

وحرص على الحضور لتقديم واجب العزاء عدد من نجوم الفن بينهم راغب علامة، ونانسي عجرم، ونجوى كرم، ورامي عيا، ووليد توفيق وغيرهم.

وكان راغب علامة قد كسر الشرط الذي وضعه جورج وسوف، حيث أظهرت صورة نشرها راغب علامة عبر حسابه على تويتر وثق بها حضوره لتقديم التعازي وكان يحتضن ويقبل جورج وسوف في لفتة عبرت عن مواساته لكنه لم يلتزم بالشرط.

وكتب راغب علامة معلقا على الصور التي نشرها قائلا: "خلال تقديم واجب العزاء للفنان الكبير والصديق جورج وسوف بوفاة والدته رحمها الله البقاء لله".

وكان قد حرصت كوكبة من نجوم الوطن العربي، على مواساة جورج من خلال بعض التغريدات عبر تويتر، حيث كتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على صفحتها الخاصة: "أحر التعازي للفنان جورج وسوف، الله يرحم والدتك وتكون نفسها بالسماء".

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وقالت المطربة لولا جفان: "أتقدم بأحر التعازي من الفنان ‎جورج وسوف وعائلته، راجين الله أن يسكن والدته الفقيدة فسيح جناته"، بينما قالت الفنانة كارول سماحة على "تويتر" :"أتقدم بأحر التعازي للفنان الكبير #جورج_وسوف وعائلته لفقدان والداته.. الله يرحمها".

كما حرص الإعلامي اللبناني نيشان على نعي والدة جورج قائلا عبر حسابه على تويتر: "والدة أبو وديع، السيدة فرحة، في ذِمَة الله.. "ماما يا ماما"... أحر التعازي لحبيب القلب جورج وسوف".

من جانبه قال الفنان السوري تيم حسن لـ جورج عبر حسابه على موقع التدوينات "تويتر" :"تعازي القلبية لحبيبنا الفنان الكبير #جورج_وسوف ولعائلته الكريمة بوفاة والدته رحمها الله، الله يثبتكم ويلهمكم الصبر والسلوان".

يذكر أن الفنان جورج وسوف تواجد مؤخرا في قطر حيث كان يحيي حفلا غنائيا داخل أحد الفنادق الشهيرة، وتأتي هذه الزيارة بعد غياب جورج أكثر من 5 سنوات عن قطر، حينما أقام لفترة هناك للعلاج بعد إصابته بالجلطة منذ أكثر من 6 سنوات.

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