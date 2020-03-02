راغب علامة يلقي التحية على هذا الممثل بقدمه خوفاً من كورونا

القاهرة – لايف ستايل
نشر الفنان اللبناني راغب علامة، على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، فيديو طريفاً جداً أحدث ضجة في أوساط متابعيه ومتابعي الحسابات التي استعادته على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وظهر فيه في أحد الأماكن العامة حيث التقى مواطنه الممثل ميشال أبو سليمان. وتقدم الأخير في اتجاهه من أجل إلقاء التحية عليه.
واللافت أن المصافحة بينهما تمت بواسطة القدمين كما قبل كل منهما الآخر عن بعد. وأثار المقطع المصور موجة واسعة من التعليقات وأثنى الجميع على طرافة الفنانين وعفويتهما مشيرين إلى أنه من الضروري توخي الحذر خلال اللقاءات الاجتماعية منعاً لانتشار عدوى فيروس كورونا بسرعة.
وحقق الفيديو أكثر من 563 ألف مشاهدة. ويذكر أن لبنان سجل حتى الآن 10 حالات إصابة مؤكدة بالمرض الشائع عالمياً. وعلى إثر ذلك أعلنت وزارة التربية اللبنانية توقيف الدروس في المدراس والثانويات والجامعات لمدة أسبوع كإجراء احترازي.
ويشار إلى أن راغب لفت الأنظار أيضاَ بصورة نشرها على حسابه والتقطت له أثناء تقديمه واجب العزاء للفنان السوري جورج وسوف بعد وفاة والدته. وعلق: "خلال تقديم واجب العزاء للفنان الكبير والصديق جورج وسوف بوفاة والدته رحمها الله. البقاء لله".
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