تعرف علي شكل شيرين وجدي في زفاف ابنتها

لا تزال الفنانة شيرين وجدي تتصدر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها الأخير، في حفل زفاف ابنتها نهلة، من زوجها السابق الإعلامي مدحت شلبي، الذي أقيم في أحد الفنادق الخاصة بالقاهرة.

وبعد غياب طويل عن الساحة الفنية والمهرجانات السينمائية، لفتت وجدي الانظار بقدرتها على المحافظة على شكلها دون اللجوء على عمليات التجميل وتغيير ملامحها الطبيعية.

واختارت الفنانة المصرية فستاناً أحمر اللون بقماش الدونتيل ومن دون أكمام، ووضعت مكياجاً خفيفاً جداً مع تسريحة شعر ناعمة.

وحضر حفل الزفاف العديد من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحرصت المطربة المصرية على الغناء لابنتها وتأدية أغنيتها الشهيرة "لو بينا إيه" وسط رقص وتفاعل المعازيم.

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