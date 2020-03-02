هيدي كرم تكشف إصابة شقيقتها بأزمة صحية

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، صورة جمعتها بشقيقتها تعلن من خلالها إصابتها بوعكة صحية، موجهة لها رسالة مؤثرة كتبت فيها: "لما بتحصل أزمة كبيرة في حياتك وبتبقى على حافة إنك تخسر أعز الناس، كل حاجة في الدنيا بتقف وفي لحظة الحياة بتعيد ترتيب نفسها قدام عنيك، والمهم بيصبح مش مهم، والمؤلم بيصبح مش مؤلم، والمُفرح بيصبح مش مُفرح، وساعتها بتحس إن الأولويات الحقيقية مختلفة خالص عن اللي أنت راسمه وفاهمه".
وتابعت: "خلي عينكم دايماً على الأولويات دي.. ما تبخلوش على الناس المهمة في حياتكم بالوقت والمشاعر والحب والتعبير عن الحب، ما تبخلوش عليهم بالتشجيع والكلمة الطيبة، لأن ببساطة في لحظة الحياة ممكن تخطفهم من بين يديكم، وساعتها مش هيبقى حزن بس على فقدانهم، لا كمان هيبقى ندم على كل وقت قصرتوا أو بخلتوا فيه".
وأضافت: "والندم إحساس مؤلم فوق الوصف، خصوصاً لما يكون فات الأوان.. حمد الله على سلامتك يا حبيبتي يا أغلى واحدة عندي في الدنيا دي كلها.. ربنا يخليكي ليا ولكل الناس اللي بيحبوكي وما يقدروش يكملوا مشوار الحياة من غيرك".
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