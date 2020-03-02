كريم فهمي يؤكّد أن "ديدو" لا يمكن تصنيفه

القاهرة - لايف ستايل
ينتظر الفنان كريم فهمي، طرح فيلمه الجديد "ديدو"، بدور العرض السينمائية في عيد الفطر المقبل.وخلال لقائه في حلقة برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، عبر شاشة الحياة، قال فهمي، إن ذلك الفيلم لا يمكن تصنيفه، لأنه أراد منذ البداية أن يكون فيلمًا مناسبًا للأطفال، معلقًا: "فكرت أعمل فيلم للأطفال يبقوا مبسوطين بيه". أضاف، أن بعض الأفلام الكوميدية لا تحمل في محتواها أي رسالة، وإنما تكتفي بإضحاك الجمهور فقط، مؤكدًا أن ذلك أمرًا عاديًا بالنسبة للسينما لأن هدفها في الأساس هو التسلية، إلا أنه حرص أن يجعل فيلمه الجديد يحتوي على رسالة مفيدة لهؤلاء الأطفال.
فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.
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