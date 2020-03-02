مرض محمود ياسين يمنع شهيرة من تقديم العزاء لأسرة الرئيس مبارك

كشفت الفنانة المعتزلة شهيرة السبب الحقيقي الذي جعلها لا تستطيع تقديم واجب العزاء في الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وعلى حسابها الخاص بـ"تويتر" وجهت الفنانة شهيرة رسالة اعتذار لنجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، جمال وعلاء، لعدم حضورها وتقديمها واجب العزاء في والدهما، داعية له بالجنة ونعيمها.

ونشرت شهيرة الاعتذار وقالت فيه: “أعتذر بشدة للسيد جمال مبارك وعلاء مبارك على عدم استطاعتنا لتقديم واجب العزاء في الفقيد الغالي على قلوبنا لظروف زوجي الفنان محمود ياسين المرضية، ولن ننسى فضل الرئيس ما حيينا وندعو له باستمرار أن يرزقه الجنة ونعيمها”.

يذكر أن الفنان محمود ياسين أصيب بوعكة صحية تسببت في ابتعاده عن الأضواء، منذ عدة سنوات، ولا يظهر في أي مناسبات اجتماعية، حيث كان آخر ظهور له في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عام 2016، حيث تم تكريمه وتسلم درع التكريم بنفسه.

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