أحمد السقّا يتضامن مع مطربي المهرجانات ويؤكّد أنه يحب حسن شاكوش

القاهرة - لايف ستايل حل النجم أحمد السقا، ضيفاً على برنامج الإعلامية ناردين فرج، في برنامج "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصري.وتضامن السقا، مع مطربي المهرجانات، وذلك بعد أزمتهم الأخيرة مع الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي منعهم نهائياً من الغناء، بعد حفل استاد القاهرة. وقال السقا، نختلف أو نتفق مع الجمهور، ولكني بحب أسمع اغاني المهرجانات ولكن أغاني معينة منهم، وبالأخص المطرب حسن شاكوش وأغنيته الشهيرة "بنت الجيران". يذكر أن السقا، يواصل تصوير أحداث فيلمه الجديد "العنكبوت"، المقرر عرضه قريباً بدور العرض السينمائي. قد يهمك ايضاً: نادية الجندى توجه رسالة مؤثرة لـ أحمد السقا فى عيد ميلاده تعرف على السر الذي أبكى أحمد السقا

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