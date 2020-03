شكرا لقرائتكم خبر عن يحتفل بعيد ميلاده..اعرف سبب تفكير دانيال كريج فى الاعتذار عن Knives Out والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الممثل العالمى دانيال كريج، بـ عيد ميلاده الـ 52، اليوم 2 مارس من عام 1968، بـ تشستر، بـ المملكة المتحدة، واشتهر كريج بـ دور جيمس بوند، وينتظر خلال هذه الفترة طرح أخر أفلامه مع الشخصية No Time To Die، الذي سيصل دور العرض المختلفة في 10 أبريل المقبل.

وبسبب التزامه بـ تصوير فيلم No Time To Die، كان سيعتذر كريج، عن دوره في Knives Out، وذلك بسبب تزامن تصوير الفيلمين في نفس الفترة، جنبا إلى جنب مع تقرير طرحهما في نفس الفترة، ولكن حدثت تغييرات في خطط No Time To Die، التي أدت إلى تأجيل طرحه للعام الحالي 2020، بدلا من طرحه العام الماضى 2019.

واضطر العاملون فى فيلم No Time To Die ، لتأجيل تصوير العمل، بسبب بعض الأشياء منها إصابة كريج في كاحله، ودخوله غرفة العمليات، لإجراء عملية بسيطة، ومن ثم إصابة أحد أفراد العمل أثناء التصوير، وأخيرا تأجيل إقامة العرض الخاص للعمل في الصين، بسبب انتشار فيروس الكورونا.

وكان قد كشف ريان جونسون، مؤلف فيلم Knives Out، أن العقبات التي واجهت فيلم No Time To Die، كانت لصالحهم، حيث أكد جونسون، أنه لم يفكر في أي شخص أخر لـ لعب دور Benoit Blanc، وكان مقتنع أن كريج أفضل شخص سيقدمه، وتأجيل تصويره لـ شخصية جيمس بوند لمدة 3 شهور، ساعدت في الانتهاء من تصوير Knives Out.

يذكر أن فيلم Knives Out، طرح في دور العرض يوم 7 نوفمبر من العام الماضى، ووصلت تكلفة ميزانيته إلى 40 مليون دولار، فيلم Knives Out من إنتاج شركة Lionsgate ، ويدور الفيلم فى إطار جريمة ودراما وكوميديا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

وتبدأ أحداث فيلم Knives Out بعد العثورعلى الروائى المتخصص في كتابة الجريمة "هارلان ثرومبى" ميتاً فى مزرعته بعد عيد ميلاده الـ85، وتم تجنيد المحقق الفضولى بينوا بلان فى ظروف غامضة للتحقيق، مع عائلة هارلان المختلة وظيفياً إلى موظفيه المخلصين، ينتقل بلانك عبر شبكة من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن الحقيقة وراء وفاة هارلان المفاجئة.

فيلم Knives Out من بطولة كاثرين لانجفورد، أنا دى أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدى باترسون، مايكل شانون، جيمى لى كورتيس، طونى كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون، والعمل من تأليف وإخراج ريان جونسون