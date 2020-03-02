مشهد جريء وموت بالسرطان.. 8 معلومات عن أميمة سليم في ذكرى ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل، اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة أميمة سليم، بطلة فيلم "رجل فقد عقله" مع الفنان فريد شوقي وعادل إمام، ولعبت أميمة في الفيلم مشاهد قليلة مع الفنان فريد شوقي، لكنها علقت في الأذهان بعد ذلك.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة أميمة سليم:

- ولدت أميمة سليم في مثل هذا اليوم 2 مارس في عام 1943.

- تخرجت في المعهد العالي للسينما.

- بدأت مسيرتها الفنية مع نهاية السبعينيات؛ حيث شاركت بالعديد من الأفلام، منها: (رجب فوق صفيح ساخن) عام 1978، وفيلم رجل فقد عقله في عام 1980، حيث جسدت دور السيدة التي يقابلها أحمد سعد ( فريد شوقي) في الأسانسير، ثم قدما مشهد جريء خلال أحداث الفيلم.

- توالت أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والمسرح، ومن أبرز أعمالها (الورثة، رجل فقد عقله، بطل من ورق، وضربة شمس والمحفظة معايا، خطايا الحب، المليونيرة النشالة، البنت الحلوة الكدابة، البنات عايزة إيه، بياضة، دائرة الشك، القاضي والجلاد، المعتوه، إن ربك لبالمرصاد، احترس من الخط، شوارع من نار.

Advertisements

- في عام 1989 قدمت دور سعاد في مسرحية الورثةـ وهو آخر أدوارها الفنية.

- اعتزلت الفن حتى وفاتها في 12 اكتوبر 2013 من جراء مضاعفات مرض السرطان.

- قدمت طوال حياتها الفنية 38 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتلفزيوني.

- نظرا لجمالها أسند لها المخرجون أدوار المرأة اللعوب أو السيدة الخائنة أو الأدوار التي تتطلب نوعا من الإغراء، وكانت معظم أعمالها مع الفنان عادل إمام.

فيلم رجل فقد عقله