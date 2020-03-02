تراند اليوم : «برد عادي مش كورونا».. أول ظهور لـ«عادل إمام» بعد شائعة وفاته



بعد شائعة وفاته، خرج الفنان المصري المعروف عادل إمام عن صمته، وكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه مصاب بنزلة برد عادية وليس الفيروس الخطير.

وأكد أن كل ما أشيع خلال الأيام الماضية ليس له أساس من الصحة، وأنه يرقد في بيته ويقرأ الجرائد.

وأضاف عادل إمام في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج "الحكاية" المذاع على "إم بي سي مصر"، "عادي جدا، برد عادي، عاوزني أموت ليه؟".

وتابع الزعيم، كما يلقب، "أنا في البيت وتحت اللحاف وبقرأ الجرائد، وبحل الكلمات المتقاطعة، دي عادة بقى"، معلنا في الوقت ذاته انتهاءه من تصوير مسلسله الرمضاني".

ووجه عادل إمام حديثه للشعب المصري قائلا: "يا رب يبعد عنكم الأمراض وكل مكروه، يا رب يخلي قلوبكم سمحة وجميلة".

وفي وقت سابق كشف المخرج رامي إمام عن الحالة الصحية لوالده عادل إمام بعد تردد أخبار عن تدهور صحته، بأنه يعاني من نزلة برد شديدة، وذلك خلال الكلمة اليى ألقاها رامى عقب تسلم جائزة والده في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما فى دورته الـ 68.



