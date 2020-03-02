فينيسيوس ينتزع رقم تاريخي من ميسي في مواجهات الكلاسيكو

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، هدفا في شباك برشلونة، مساء الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 26 لليغا، ليسطر تاريخا جديدا في تاريخ مباريات الكلاسيكو.

وبات فينيسيوس أصغر لاعب يسجل هدفا في مباريات الكلاسيكو، خلال القرن 21، لينتزع الرقم التاريخي الذي احتفظ به أسطورة برشلونة ليونيل ميسي منذ 13 عاما.

وسجل فينيسيوس هدفه بعمر 19 سنة و7 أشهر و18 يوما (19 سنة و233 يوما)، في حين كان ميسي أصغر من سجل في الكلاسيكو خلال القرن 21، في مارس 2007، بعمر 19 سنة و259 يومًا.

ونجح ريال مدريد في انتزاع صدارة الدوري الإسباني من جديد، بعد الفوز 2-0 على غريمه الكتالوني، وبات الريال في صدارة الجدول برصيد 56 نقطة، متقدما بنقطة واحدة عن برشلونة.