فن ومشاهير

فينيسيوس ينتزع رقم تاريخي من ميسي في مواجهات الكلاسيكو

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مارس 2020 09:54 صباحاً - مشاركة

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الإسباني، هدفا في شباك ، مساء الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 26 لليغا، ليسطر تاريخا جديدا في تاريخ مباريات الكلاسيكو.

وبات فينيسيوس أصغر لاعب يسجل هدفا في مباريات الكلاسيكو، خلال القرن 21، لينتزع الرقم التاريخي الذي احتفظ به أسطورة برشلونة ليونيل منذ 13 عاما.

وسجل فينيسيوس هدفه بعمر 19 سنة و7 أشهر و18 يوما (19 سنة و233 يوما)، في حين كان ميسي أصغر من سجل في الكلاسيكو خلال القرن 21، في مارس 2007، بعمر 19 سنة و259 يومًا.

ونجح ريال مدريد في انتزاع صدارة من جديد، بعد الفوز 2-0 على غريمه الكتالوني، وبات الريال في صدارة الجدول برصيد 56 نقطة، متقدما بنقطة واحدة عن برشلونة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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