تراند اليوم : مها عبد الله مذيعة قناة «العربية» تفاجئ الجميع باستقالتها

فاجأت الإعلامية مها عبدالله، المذيعة بقناة العربية السعودية، جميع متابعيها بتقديم استقالتها من العمل في القناة، مؤكدة أن إدارة القناة قبلت الاستقالة.

ويأتي قرار الإعلامية بعد 5 سنوات من العمل في القناة، لكنها لم تكشف عن أسباب استقالتها منها بشكل مفاجئ، واكتفت بنشر تغريدات تعلن فيها قبول استقالتها وتوجه الشكر لزملائها.

ونشرت مها عبدالله تغريدة عبر حسابها على موقع التديونات القصيرة “تويتر”، قالت فيها :« تم قبول استقالتي من قناة العربية كل الشكر والامتنان”، فيما لم تكشف السبب من وراء تقديمها لاستقالتها من القناة».

وأضافت :« الحب والعرفان لهذا الصرح الإعلامي العظيم بمهنيته الفذة وبالقائمين عليه من أساتذة وزملاء تعلمت منهم وتشاركت معهم خمسا من أجمل السنوات كانوا خلالها عائلتي .. فخورة بهذه التجربة وسعيدة بكل شخص عرفته من خلالها .. إلى لقاء قريب».

وعادت بتغريدة أخرى قائلة :« ‏الشكر موصول لفريق صباح العربية عائلتي الصغيرة التي تقاسمت معها ساعات الصباح اليومية بكل تفاصيلها وفطورها بقيادة عرابتي الجميلة راغدة معلوفي .. هذه الصداقات هي فعلا الكنز الحقيقي وأجمل ما أخذته معي».