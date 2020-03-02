شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد دانيال كريج.. شاهد فيلما فيلم جمع بطل جيمس بوند مع ملكة إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الاثنين النجم دانيال كريج بعيد ميلاده الـ 52 بعدما اشتهر بلعب بطولة العديد من الأعمال المميزة في هوليود أبرزها بكل تأكيد هو دور جيمس بوند الذي اشتهر به بعدما قام ببطولة عدة أفلام حول الشخصية الشهيرة، ليصبح بالأرقام أفضل من لعب الشخصية على مر العصور ويتربع على عرش النجوم الذين لعبوا تلك الشخصية الشهيرة.



دانيال كريج وجيمس بوند

وذلك بفضل الإيرادات التى حققتها تلك الأفلام، بالإضافة إلي إعجاب قطاع كبير من الجمهور واشادة النقاد بما يقدمه دانيال كريج في كل مرة يلعب فيها دور البطولة خلال أجزاء جيمس بوند، مما جعله يرتبط بشخصية العميل السري في أذهان كل محبيه، وهو ما دفع المخرج داني بويل، مخرج حفل افتتاح دورة لندن للألعاب الأولمبية عام 2012، إلي استغلال الأمر وإخراج فيلم مدته 6 دقائق قام ببطولته كلاً من دانيال كريج والملكة إليزابيث الثانية التي وافقت علي الفكرة التي فاجأت العالم بأسره بظهورها مع جيمس بوند الذي يقوم بنقلها من القصر الملكي في إنجلترا إلي ملعب الافتتاح الذى استقطب أعين الجميع خلال ليلة خيالية.

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وهو الفيلم الذي أكد مخرجه أنه رغم جنون الفكرة إلا أن الملكة اليزابيث وافقت علي الفور بمجرد عرض الفكرة عليها، ولم تتردد في الظهور مع دانيال كريج خلال هذا الفيلم القصير في مساهمة منها ورغبة لإنجاح حفل الافتتاح.

وفى سياق متصل، طرحت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند منذ أيام، أغنية الفيلم، وتم اختيار بيلى إيليش لها فى هذه النسخة، حيث بلغت عدد مشاهدات الأغنية حتى الآن على "يوتيوب"، أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ طرحها.

يدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.