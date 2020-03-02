"شقيقة فنانة بالرضاعة وأطلق الرصاص على منزلها 3 مرات".. أبرز المعلومات عن فريدة سيف النصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرضت الفنانة فريدة سيف النصر، مؤخرًا للإصابة بورم في الوجه بسبب خُراج في الأسنان أدى إلى تورم وجهها، ونرصد لكم أبرز المعلومات عن فريدة سيف النصر في التقرير التالي:

- "ممثلة مصرية، وُلدت في حي العجوزة بمدينة القاهرة يوم 10 سبتمبر 1959".

- "اكتشفها في بداياتها المخرج حسام الدين مصطفى، والفنان جورج سيدهم الذي ضمها لفرقة ثلاثي أضواء المسرح".

- "من أهم أعمالها السينمائية (مين فينا الحرامي، بديعة مصابني، أبناء الصمت، ديل السمكة).

- "من أهم أعمالها التليفزيونية (بدون ذكر أسماء، شيخ العرب همام، عفاريت السيالة، الرحايا،حواديت الشانزليزيه، الأب الروحى بجزئية الأول والثاني، شيخ العرب همام، حجر القلوب، وادى الملوك، العطار والسبع بنات، العائلة، بيت الباشا).

- "قامت بزيادة وزنها 35 كيلو دفعة واحدة من اجل دورها في مسلسل (بدون ذكر أسماء)".

- "اعتذرت عن المشاركة في أكثر من عمل نظرا لما كانت تمر به مصر من أحداث مؤسفة بعد ثورة 25 يناير".

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- عن ارتدائها الحجاب،قالت: "ارتديت الحجاب بسبب ظروف خاصة، فعندما توفى شقيقي وكان في عمر الـ21 عامًا ثم توفى والدي، اهتزيت ودخلت في حالة نفسية سيئة، وحضرت درس ديني يتحدث عن الموت والقبر، وقتها انهرت وبكيت، وقامت فنانة كانت تحضر نفس الدرس وجعلتني ارتدي الحجاب، وقالت لي: نتكفن وإحنا عايشين أحسن ما نتكفن وإحنا ميتين، ثم فوجئت بالصحف تتحدث عن اعتزالي الفن".

- "تم إطلاق الرصاص على منزلها 3 مرات من بعض الجماعات الارهابية، بعد خلعها الحجاب، بحسب قولها في أحد البرامج التليفزيونية".

- "لم ترتدي ملابس مكشوفة أو تقدم دورا خارجا منذ خلعها الحجاب".

- "تتمنى العودة لارتداء الحجاب، وأن يعطيها المولى عز وجل القوة لهذا الأمر".

- قالت في تصريحات تليفزيونية: "الفنانة سوسن بدر شقيقتها في الرضاعة، ووالدتها الممثلة أمال سالم كانت جارتهم، وكانت تشاهد العديد من الفنانين في منزلها، وهو ما جعلها تتعلق بالفن".

- "تعرضت للضرب كثيرًا من والدتها بسبب تعلقها بالفن، وعدم رغبة والدتها في عملها بهذا المجال".