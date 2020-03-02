تراند اليوم : فنانة مصرية تتعرض لموقف محرج .. معجب وضع يده عليها .. وهكذا تصرفت معه بحزم

تعرضت فنانة مصرية شهيرة لموقف محرج أثناء تواجدها في محافظة سوهاج - بصعيد مصر .

وفي أثناء تواجد الفنانة ليلى علوي في قرية الشيخ زين بمحافظة سوهاج ضمن مشاريع تنموية لصندوق "تحيا مصر" ، طلب البعض التقاط صور معها.

وبالفعل التقطت عدة صور للفنانة لكن أحد المعجبين وضع يدها على كتفها لترد قائلة بمنتهى الانفعال: متحطش ايدك عليا.

وأضافت: أنا بحب أهل سوهاج وبحترمهم لكن مينفعش حد يحط ايده عليا أثناء التصوير .. الأمر دا ضايقني جدا.

