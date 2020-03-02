تراند اليوم : قصة خطأ ارتكبه "عزت العلايلي" ضد مبارك .. وظل الأخير يؤنبه عليه لنهاية حياته

مازالت أصداء وفاة الرئيس المصري الراحل مبارك تتردد في الإعلام المصري وذلك عقب أيام من رحيله.

وكشف نقيب الفنانين أشرف زكي عن موقف طريف حدث بين الفنان عزت العلايلي و الرئيس الراحل مبارك .

وقال "زكي" في تصريحات تلفزيونية: ذات مرة كنا في لقاء مع مبارك ، وفوجئنا به ينادي على عزت العلايلي ويقول له: "فاكر لما عزمتك على العشاء وأنت مجيتش" .

و رد عزت العلايلي على مبارك قائلا: مانا اعتذرتلك قبل كدا على الموقف دا ياريس .. ليرد "مبارك" : مش هنسى يا عزت.

