فن ومشاهير

تراند اليوم : قصة خطأ ارتكبه "عزت العلايلي" ضد مبارك .. وظل الأخير يؤنبه عليه لنهاية حياته

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مازالت أصداء وفاة الرئيس المصري الراحل مبارك تتردد في الإعلام المصري وذلك عقب أيام من رحيله.

وكشف نقيب الفنانين أشرف زكي عن موقف طريف حدث بين الفنان عزت العلايلي و الرئيس الراحل مبارك .

وقال "زكي" في تصريحات تلفزيونية: ذات مرة كنا في لقاء مع مبارك ، وفوجئنا به ينادي على عزت العلايلي ويقول له: "فاكر لما عزمتك على العشاء وأنت مجيتش" .

و رد عزت العلايلي على مبارك قائلا: مانا اعتذرتلك قبل كدا على الموقف دا ياريس .. ليرد "مبارك" : مش هنسى يا عزت.

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