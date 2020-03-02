عادل إمام لـ"عمرو أديب": عايزنى أموت ليه (فيديو)

عادل إمام لـعمرو أديب: عايزنى أموت ليه فيديو

الإثنين 2 مارس 2020

طمأن الفنان الكبير عادل إمام، محبيه وجمهوره على صحته، وذلك بعد تردد أبناء عن تدهور حالته الصحية على بعض المواقع الإخبارية، قائلا:"برد عادي جداً، ومافيش حاجة، عايزني أموت ليه، ليرد عليه الإعلامي عمرو أديب:"لا طبعا أنت فنان كبير إحنا عندنا كام عادل إمام".



وأضاف عادل إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه متواجد في منزله، ويقرأ الجرائد، كما يقوم بحل الكلمات المتقاطعة، مشيراً إلى أنه انتهي من تصوير مسلسل، والذي سيعرض في رمضان المقبل 2020.

واختتم عادل إمام حديثه مع الإعلامي عمرو أديب بعد أن طالبه بتوجيه رسالة للشعب المصري قال فيها:"يا رب يبعد عنكم كل مكروه، وقلوبكم دايما سمحة ومحبة وجميلة".

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وفي وقت سابق كشف المخرج رامى إمام عن الحالة الصحية لوالده عادل إمام بعد تردد أخبار عن تدهور صحته، بأنه يعانى من نزلة برد شديدة، وذلك خلال الكلمة التى ألقاها رامى عقب تسلم جائزة والده فى افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ 68، قائلا: "أنا سعيد جدا إنى موجود وسط ممثلين كبار، والحقيقة أستاذ عادل إمام عنده برد شديد جدا مش كورونا الحمد لله، وهو كان نفسه يكون موجود النهاردة وبيشكركوا على الحضور وبيشكر المركز الكاثوليكى على الجائزة".

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسله القادم "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعي.