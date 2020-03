مصري أصلي.. مينا مسعود يقدم مسابقة لمتابعيه

View this post on Instagram

𝐆𝐈𝐕𝐄𝐀𝗪𝐀𝐘 ALERT 🚨 ⁣⁣⁣ Hey everyone! Giving away an 𝐢𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 𝟏𝟏 𝐏𝐫𝐨 𝐨𝐫 $𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐡 to 2 of my lucky followers!!⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣It’s super simple. All you have to do: ⁣⁣⁣ 1. 𝐆𝐨 𝐭𝐨 @mena.giveaway 𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐎𝐋𝐋𝐎𝗪 𝐀𝐋𝐋 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐅𝐎𝐋𝐋𝐎𝗪.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Remember 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐬 𝐦𝐮𝐬𝐭, if you don't follow everyone you can't win.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 2. 𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 "𝐃𝐎𝐍𝐄" 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐚𝐠 𝐬𝐨𝐦𝐞 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐰 𝐰𝐡𝐨 𝐰𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐝𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬! 𝐅𝐨𝐫 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐠𝐞𝐭 𝐚𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐫𝐚𝐟𝐟𝐥𝐞! ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Winners will be announced on @mena.giveaway on 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝟗𝐭𝐡. ⁣⁣⁣ - - - ⁣⁣⁣ This is in no way sponsored or endorsed by Instagram or any of the brands. No purchase necessary. By entering you release Instagram of all responsibility. Good luck to all!! #sweepstakes #ad Full terms and conditions found here: https://bugattimentality.com/giveawaytv