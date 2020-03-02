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مصري أصلي.. مينا مسعود يقدم مسابقة لمتابعيه
الإثنين 2 مارس 2020
يبدو أن الممثل العالمى مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية، يبحث عن فرصة، ليس للتمثيل في هوليوود، ولكن لزيادة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا "إنستجرام"، وذلك بعد أن نشر فيديو يتضمن دعوة للدخول إلى حساب آخر، مقابل جائزة كبرى.
مينا نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وقال فى الفيديو وهو يحمل "I PHONE": "مرحبا بالجميع.. أهدى آيفون أو 1000 دولار لاثنين من متابعينى المحظوظين.. الموضوع بسيط للغاية.. كل ما عليك فعله هو الدخول على حسابى الآخر ومتابعة كل الحسابات التى أتابعها، إذا لم تتابع الحسابات لن تستطيع الفوز.. الخطوة الثانية قم بالتعليق وعمل علامة بأصدقائك.. ثم يتم السحب فى النهاية.. والفائزة سيحصل على الجائزة يوم 9 مارس".
واختتم مينا مسعود: "بأى حال من الأحوال هذا الأمر ليس برعاية إنستجرام أو أى من العلامات التجارية". المتابعون استقبلوا الفيديو بردود فعل متباينة، حيث ردت إحدى المتابعات سائلة: "وانتى هتيجى مع الآيفون"، ولكن أغلب المتابعين بدأوا فى تنفيذ الخطوات التى أعلن عنها مينا مسعود بالفعل، وبدأوا فى ترك تعليقات و"تاج" لأصدقائهم على أمل الفوز بالجائزة.
وكانت العديد من الأنباء قد أكدت وجود جزء جديد من فيلم "علاء الدين"، الذى لعب مينا مسعود بطولته قبل عدة أشهر وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث تم إعادة إنتاج فيلم Aladdin عن قصة الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ومن إنتاج شركة ديزنى، ونجح في تحقيق إيرادات وصلت لمليار و50 مليون دولار خلال فترة عرضه، وانقسمت الإيرادات بين 355 مليون و 559 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 695 مليون و 134 ألف دولار أمريكى حول العالم، و شارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى جسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى أدى دور شخصية الجنى.
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