بـ"عود البطل".. شاكوش وعمر كمال يكسران "منع هاني"

بـعود البطل.. شاكوش وعمر كمال يكسران منع هاني

الإثنين 2 مارس 2020

في تحد جديد لقرار الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، بمنع التعامل مع من سماهم "مطربي المهرجانات" نهائيا أعلن حسن شاكوش وعمر كمال "برومو" أغنية جديدة لهما بعنوان "عود البطل"، عبر حسابهما على "فيسبوك".



وكشف عمر كمال طرح الأغنية، الثلاثاء في تمام الـ6 مساء، عبر قناة حسن شاكوش على يوتيوب.

Advertisements

وتم نشر جزء من الأغنية، وعلق شاكوش ساخرا: "مش هنكمل الموضوع عشان انتوا عارفين إننا متراقبين الأيام دي"، مضيفا: "عمر أخويا وأي حد كان بيفكر يوقع بيننا، مش هينجح".

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين، أصدر قراراً بمنع جميع مطربي المهرجانات من الغناء داخل المنشآت السياحية والملاهي الليلية والكافيهات، وحدد بالاسم عمر كمال في قرار منفرد بعدها.

وسبق ذلك إصدار "شاكر" بيانا انتقد خلاله أغاني المهرجانات ومطربيها، مؤكدا أنهم آباء شرعيون للانحدار الفني والأخلاقي في المجتمع، مشيرا إلى أنه وأعضاء مجلس النقابة سيعيدون النظر في كل تصاريح الغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.