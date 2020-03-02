شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Hulu تطرح الموسم الثالث والأخير من Future Man فى 3 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Hulu، عن طرح الموسم الثالث والأخير من مسلسل Future Man، في 3 أبريل المقبل، على أن يتضمن الموسم الجديد على 8 حلقات، جنبا إلى ذلك كشفت الشبكة عن أول تريلر للموسم الثالث من العمل، الذى تضمن بعض من اللقطات الكوميدية، لأبطال العمل الجديد، لإضافة المزيد من التشويق لـ منتظرى السلسلة.

تركز سلسلة المسلسلات الكوميدية على Josh Futterman، وهو متهرب يطلب منه المساعدة في إنقاذ العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

وتشمل قائمة الممثلين جوش هتشيرسون، وإليزا كوبيه، وديريك ويلسون، وجلين هيدلي، وإد بيجلي جونيور، وروبرت كرايجيد، وجيسون سكوت جنكينز.

كما كشفت شبكة Hulu عن موعد عرض الموسم الثانى من المسلسل الكوميدى Ramy، للممثل المصرى العالمى رامى يوسف، والذى يعرض في 29 مايو من العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، وكان يوسف،قد فاز بـ جائزة الـ Golden Globes الأخيرة ، كـ أفضل ممثل من مسلسل كوميدى أو موسيقى.

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الموسم الثانى من مسلسل Ramy يحتوى على 10 حلقات، على أن تعرض متتالية على الشبكة، ويقوم ببطولته رامي يوسف، محمد عامر، هيام عباس، ديف مرهج، ليث نقلي، مي كالاموي، ستيف واي، مولي جوردون، كارولين باسو، روزالين الباي، بورنا جاجاناثان، وغيرهم.

ويدور المسلسل الكوميدى العائلى حول رامي، نجل المهاجرين المصريين، حيث يقوم برحلة متعارضة روحياً في الحي الذي يقيم فيه في نيوجيرسي، حيث يقع في بحر الاختلافات، بين مجتمعه المسلم الذي يعتقد أن الحياة اختبار مستمر، وأصدقائه الألفيون الذين يعتقدون أن الحياة مليئة بالاحتمالات التي لا نهاية لها والله الذي يراقب دائمًا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

بالإضافة إلى ذلك أعلنت شبكة Hulu إلغائها مسلسل Marvel's Runaways ، بعد عرض الموسم الثالث 13 ديسمبر من العام الماضى ، وضم 13 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع " tvseriesfinale ".

مسلسل Marvel's Runaways دار حول مجموعة من 6 مراهقين في عالم Marvel الذين يكتشفون سرًا أن والديهم أعضاء في عصابة شريرة عظمى تسمى The Pride، وبعد أن قرروا أنهم لم يعودوا آمنين في منازلهم، يقومون بالهرب، وبالتالي تواجههم العديد من الازمات التي يتعلمون بسببها الكثير من الأشياء ويصبحون عائلة واحدة في نهاية المطاف.