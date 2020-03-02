فيديو| أحمد فهمي يكشف تفاصيل دوره في"أسود فاتح" مع هيفاء وهبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان أحمد فهمي، إنه سعيد بالعمل مع هيفاء وهبي بمسلسل"أسود فاتح" المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وتابع فهمي، ببرنامج"بالعربي ET": "مبسوط جدًا إني بشتغل مع هيفاء السنادي، أكتر من مرة كنا هنتعاون مع بعض ولكن الظروف لم تسمح، بس السنادي أنا حبيت الدور، أما كريم العدل فهو مخرج شاطر جدًا واشتغلت معاه تجربتين قبل كدا ومنها"أنا شهيرة أنا الخائن".

واستكمل: "مفيش خيانة مع هيفاء في المسلسل ده، ولكن الأعمال لا تخلو من هذا النوع، لأن التجارب الدرامية الأكثر انجذابًا.. اللي فيها شد وجذب في الحياة".

وأوضح: "أجسد بالمسلسل شخصية زوج رانيا منصور بالعمل، واسمي خالد نعمان، وهو شخص لديه شركة شحن، وبنى نفسه بنفسه، وعنده جزء من الأنانية، وحاطط هدف في دماغه يوصله، وهيفاء عائلتها عندها شركة كبيرة للاستيراد والتصدير، وأنا شركة الشحن اللي بتشتغل معاهم".

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وعن حقيقة الخلاف الذي وقع مؤخرًا بينه وبين الفنان معتصم النهار، فقال: "أنا ومعتصم إخوات، مفيش بينا مشاكل من أي نوع، الموضوع كله تهريج، وإحنا صحاب وبنهزر، وبحب الممثلين السوريين جدا واشتغلت مع عدد كبير منهم زي تيم حسن وباسل خياط ومعتصم النهار وغيرهم".

وكان عدد من المواقع قد تداول تغريدة للفنان أحمد فهمي وأدعت أنه وجهها إلى معتصم النهار، ثم حذفها، وجاء فيها: "وهو أنت لما تطلع في البرنامج ما تجيبش سيرتي، هيفتكروك بطل المسلسل مثلا؟ حركات رخيصة أوي"، وذلك بعد ظهور معتصم النهار في برنامج للحديث عن مشاركته في مسلسل "أسود فاتح" وذكر أسماء أبطال المسلسل دون ذكره اسم أحمد فهمي الذي يقوم ببطولة المسلسل المصري أمام هيفاء وهبي.

مسلسل ‎"أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي ، وشريف سلامة، أحمد فهمى، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.