صور| منة فضالي بإطلالة صيفية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.

وظهرت منة في الصور بإطلالة صيفية، دون مكياج.

يذكر أن الفنانة منة فضالي تشارك في مسلسل "بت القبايل"، إذ تظهر بدور ابنة الفنان عمرو عبدالجليل، وتدور الأحداث بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، في إطار دراما صعيدية.

المسلسل يشارك في بطولته حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، محمد رياض، أحمد فؤاد سليم، سميرة عبدالعزيز، مدحت تيخة، علاء مرسي، بهاء ثروت، وتأليف شاذلي فرح ومحمد البجلاتي، وإخراج حسني صالح.