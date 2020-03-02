شاهد.. عادل امام مستغربا: “عاوزيني اموت ليه؟”

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مارس 2020 05:38 صباحاً - استغرب الفنان المصري عادل امام استمرار اطلاق الشائعات حول حالته الصحية والتي التي تطارده بين الحين والآخر.

وعبر عادل امام، في مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر شاشة “MBC مصر” مساء الأحد، عبر عن اندهاشه من الأقاويل التي تناولت حالته الصحية.

وعلق عادل امام بشكل ساخر: “هما عاوزيني أموت ليه؟”، مؤكدا أنه يعاني من زكام طبيعي يستدعي الراحة.

وكشف عادل امام عن كونه يستغل الوقت الحالي في الراحة في سريره بالمنزل، من أجل قراءة الصحف، مشيرا إلى أنه انتهى بالفعل من تصوير مسلسله الجديد “فالنتينو” لعرضه في شهر رمضان المقبل.