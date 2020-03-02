شاهد.. عمرو اديب: “الناس هتموت ويبقى عندنا كورونا”

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مارس 2020 05:38 صباحاً - تناول الإعلامي المصري عمرو أديب موضوع فيروس الكورونا في مصر مستغربا اصرار البعض على وجود اصابات في مصر رغم النفي الرسمي.
وقال عمرو اديب، ، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الأحد، أن وزارة الصحة المصرية نفت ما تردد بشأن تحويل حالتين مصابتين بالكورونا إلى مستشفى النجيلة، قائلا: “الناس هتموت ويبقى عندنا كورونا”، معلقاً: “طب نعمل إيه.. إن شاء الله تيجي كورونا عشان نستريح”.
وأضاف “أديب”أن هناك حالة انتظار في مصر لظهور كورونا، قائلا : “إحنا هنكون أول دولة تقيم احتفال لما تظهر الكورونا”.
وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعا مع وزيرة الصحة لمتابعة الاستعدادات، مضيفا ساخرًا: “إحنا لو مظهرش عندنا كورونا الناس هتتشائم.. طب نعمل إيه وزيرة الصحة هتروح الصين نخليها تجبلنا معاها 3 كورونا”.
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