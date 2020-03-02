شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ونانسى عجرم يجتمعان فى حفل غنائى 12 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي النجم تامر حسنى، حفلا غنائيا وتشاركه النجمة اللبنانية نانسى عجرم فيه، يوم 12 من شهر مارس الجارى بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وهى الحفل التي تنظمها شركة تذكرتى، ووجه منتصر النبراوى، رئيس الشركة، بضرورة خروج الحفل على أعلى مستوى، بالتعاون مع مصطفى طوقان مدير التطوير وأحمد عبادة وأحمد رفاعى مديرى العمليات.

ويأتى الحفل الجديد بعد نجاح حفل عيد الحب الذى أقيم الشهر الماضى، ونظمته شركة إم بى إم برئاسة محمود بخيت بالتنسيق مع شركة تذكرتى المسئولة عن توزيع التذاكر والتى يرأسها منتصر النبراوى، وأحيا الحفل العديد من نجوم الوطن العربى، وعلى رأسهم الفنان تامر حسنى والنجمة نانسى عجرم ووائل جسار وأحمد شيبة وحسن شاكوش وعمر كمال وساندى وغيرهم، والذى أقيم فى استاد القاهرة وشهد تنظيما رائعا من حيث دخول الجمهور وتجهيزات المسرح.

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وشهد حفل عيد الحب حضوراً جماهيرياً غير مسبوق فى تاريخ الحفلات بمصر، حيث تواجد فى الحفل أكثر من 70 ألفاً، فى الوقت الذى شهد التنظيم حالة من السهولة واليسر الأمر الذى نال إعجاب جميع الحاضرين.

واقتحمت شركة تذكرتى مجال تنظيم الحفلات، فى الوقت الذى تعهدت الشركة بتنظيم مجموعة كبيرة من الحفلات لأهم نجوم الوطن العربى خلال الفترة القادمة، وذلك بخلاف تنظيم الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى.