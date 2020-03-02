صور| ريهام أيمن بإطلالة شتوية على "حمام السباحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ريهام في الصور بإطلالة شتوية، وهي جالسة أمام "حمام السباحة"، وعلقت :"مرحبا مارس، لا يزال الجو بارد، ولكن الربيع قادم".

وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.