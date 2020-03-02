شاهد.. دينا تخطف الانظار بوصلة رقص على انغام “قدام مرايتها”

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مارس 2020 03:39 صباحاً - تحرص الراقصة والفنانة المصرية دينا على مشاركة متابعيها بمقاطع فيديو من الحفلات التي تحييها. فقد نشرت دينا مؤخرا مقطع فيديو لوصلة رقص مع عروسة في حفل زفافها حيث رقص الاثنتين على انغام اغنية “قدام مرايتها” للفنان عمرو دياب. وكانت دينا قد هاجمت مؤخرا مطربي المهرجانات وبالتحديد حمو بيكا، حيث قالت في مقابلة: “حزنت لوصول الفن إلى هذه الحالة المزرية…حمو بيكا يغني مهرجان يتحدث فيه عن رجل يحب ابنته..وبهذه الطريقه هو يروج لزنا المحارم”.

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