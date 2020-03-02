شاهد.. وصلة رقص لـ دانا حمدان في غرفة نومها

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مارس 2020 03:39 صباحاً - شاركت الفنانة دانا حمدان، شقيقة الفنانتين ميس حمدان وميس سليم، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على تطبيق تيك توك. وظهرت دانا حمدان في الفيديو في غرفة نومها على ترقص على انغام أغنية “Cuban Pete” على طريقتها باسلوب طريف مستعينة بملاعق مطبخ خشبية. يذكر ان دانا حمدان تعتبر من أكثر الفنانات نشاطا وفعالية على تطبيق الفيديوهات الأشهر تيك توك وذلك من خلال الفيديوهات الطريفة التي تواظب على نشرها.

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