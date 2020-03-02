عادل إمام يخرج عن صمته بشأن شائعة إصابته بفيروس كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علق الفنان المصري عادل إمام على مرضه الأخير بعد مروره بوعكة صحية قال عنها ابنه المخرج رامي إمام إنها نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة وليست فيروس كورونا، فرد الزعيم إنه لا يزال يحل الكلمات المتقاطعة ويمارس طقوسه اليومية.

وأبدى عادل إمام اندهاشه من تداول شائعة وفاته باستمرار عندما يمر بوعكة صحية، وقال في تصريحات تلفزيونية: "انتوا عاوزني أموت ليه".

وطمأن عادل إمام الجمهور عليه قائلا إنه بصحة جيدة وانتهى من تصوير مسلسله الرمضاني المقبل "فالنتينو" وأصبح جاهزا للعرض، مبينا أنه يمارس حياته بشكل طبيعي ويستمر في القيام بطقوسه اليومية ويحل الكلمات المتقاطعة ويقرأ الجرائد.

ووجه الفنان عادل إمام رسالة لجمهوره قائلا: "يارب يبعد عنكم كل مكروه ويجعل قلوبكم سمحة ومحبة وسهلة وجميلة دايما".

وتغيب الفنان عادل إمام، عن حفل افتتاح الدورة الـ 68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، والذي كان مقررا أن يحضره الجمعة الماضية، إلا أنه أوفد ابنه المخرج رامي إمام ليتسلم بالنيابة عنه جائزة الريادة السينمائي التي منحها له المهرجان تقديرا لعطائه الفني الطويل.

Advertisements

وفسر رامي إمام، خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع "اليوتيوب"، بعد صعوده على المسرح أسباب عدم حضور والده، حيث كشف عن تعرض والده لأزمة صحية تمنعه من مغادرة المنزل، موضحا أنه يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، مداعبا الحضور بالقول: "بس مش كورونا الحمد لله دي نزلة برد بس شديدة شوية".

وأضاف رامي إمام قائلا: "أنا مبسوط جدا إني موجود مع حضراتكم وسط ممثلين كبار وعظام، الحقيقة أستاذ عادل عنده برد شديد جدا وموكلني أكون موجود النهاردة وبيشكر حضراتكم وبيشكر أبونا والمركز الكاثوليكي على التكريم ده شرف كبير جدا لينا، شكرا".

يذكر أن مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام كل من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين.

ويقدم عادل إمام، ضمن أحداث مسلسل "فالنتينو" شخصية رجل أعمال، صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى "نور عبد المجيد فالنتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.