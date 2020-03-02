رانيا يوسف في إطلالة جديدة بفستان جريء

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة رانيا يوسف على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" فيديو قصير بوصلة رقص وظهرت رانيا بفستان قصير باللون الأبيض بالجزء العلوي مكشوف الصدر، أما الجزء السفلي من الفستان فكان فوق ركبتها ولونه أسود ضيق، ونسقت رانيا حقيبة سوداء.
والتقطت رانيا الفيديو وهي تتمايل على أغنية أوروبية وكأنها بفندق وتمسك بيدها الموبايل الخاص بها، واعتمدت تسريحة شعر أنيقة بشعرها القصير من خلال إسداله دون أي تكاليف.
وانهالت التعليقات عليها وكان أبرزها "قمر" ورقصك حلو.
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