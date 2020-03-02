الحارس الشخصي لـ عمرو دياب يثير أزمة على السوشيال ميديا

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مقطعا مصورا للنجم عمرو دياب بصحبة دينا الشربينى من عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك والذى شهد حضورا شعبيا ورسميا كبيرين.

وعنف عمرو دياب خلال الفيديو البودى جارد الخاص به بقوله: "بالراحة يا حسن"، حرصا منه على عدم نشوب أى مشاجرات بينه وبين أحد المتواجدين.

شهد عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي، عددًا من اللقطات والحضور المميز لعدد كبير من شخصيات وقيادات الدولة والدول العربية علاوة على الفنانين وكبار الكتاب ورؤساء الأندية الرياضية.

وشهد العزاء حضور المطرب عمرو دياب وبصحبته الفنانة دينا الشربيني، كما شهد حضور الفنان محمد رمضان والذي قام عدد من الحضور بالتقاط الصور التذكارية معه، وكذلك بكاء مجدي عبدالغني والذي حاول علاء مبارك تهدئته.

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كذلك شهد العزاء حضور الفنانات لبلبة ويسرا وإلهام شاهين، كما حضر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، ومحمد فايق وزير الإعلام الأسبق، ووزير الري السابق محمود أبو زيد، ومن الحاليين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ووزير التموين على المصيلحي، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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