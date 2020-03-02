شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الكاثوليكى يقيم حفل تأبين للمخرج سمير سيف الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما المصرية برئاسة الأب بطرس دانيال في دورته الـ 68، حفل تأبين للمخرج الراحل سمير سيف، والتي قررت إدارة المهرجان اهداء هذه الدورة الى روحه تقديرا لمشواره الفنى وعطائه السينمائي، وذلك يوم الخميس الموافق 5 من شهر مارس الجارى، فى تمام الساعة السادسة مساءا بحضور أقاربه وعدد كبير من أصدقائه المقربين له من داخل الوسط الفني بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان.

وكان مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضها خلال فعاليات هذه الدورة وهى: "الضيف" للمخرج هادى الباجوري، "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، "الممر" للمخرج شريف عرفة، "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

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ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كل من: الفنانون رغدة، أحمد بدير، لقاء الخميسي، المخرج هانى لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.

سمير سيف واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم، مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم قدم العديد من الأفلام المهمة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".