فاروق حسني وزاهي حواس والهام شاهين ومؤمنة كامل يشهدون عرض رقصة لا تنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

احتفل كلا من الدكتورة مؤمنة كامل والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والدكتور زاهي حواس والفنانة الكبيرة الهام شاهين والكاتبة الكبيرة د. منى رجب رئيس اتحاد الكتابات المصريات والموسيقار هاني شنودة ونادين وأحمد يحيى وهاني حسن والروائي أحمد العايدي وراقصة البالية دكتورة ماجدة صالح بالعرض الأول للفيلم الوثائقي "رقصة لا تنسى".

فيلم "رقصة لا تنسى" كتبه آدم مكيوي وهو أيضا المنتج الفني للفيلم وأنتجته مؤسسة مؤمنة كامل للتنمية وأخرجه آدهم الصفتي و تم تصويره ومونتاجه على مدار 9 أشهر، ويتناول الفيلم قصة حياة عبد المنعم كامل راقص الباليه ورئيس الأوبرا الأسبق الذي رحل عن عالمنا عام 2013 بعد صراع شرس مع المرض.

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عبد المنعم كامل من جيل الرواد في الباليه حيث التحق بمعهد الباليه في الستينات وأصبح من أهم راقصي الباليه المصريين بل وقدم باليهات على أهم المسارح العالمية مع الباليرينا المصرية ماجدة صالح، وبعد حريق الأوبرا إنفرط عقد فرقة الباليه وسافر راقصوها حول العالم وعادوا في نهاية السبعينات ليحيوا فنا كان قد تراجع كثيراً.

mويتناول فيلم "رقصة لا تنسى" عصر كامل من الفن المصري الرفيع وكيف حفر هؤلاء الفنانون في الصخر حتى تظل الأوبرا منارة للفنون الرفيعة وشعلة لا تخمد،عبر شهادات من كل من عاصر كامل في كل مراحله الفنية وصراعات وإنجازاته.

الفيلم يضم شهادات من رفاق ورؤساء وعائلة وتلاميذ عبد المنعم كامل وهو لا يسرد سيرة شخصية فحسب بل يسرد سيرة فن الباليه في مصر، ويتناول الفيلم أيضا معاناة الراحل مع المرض و إخراجه لأوبرا عايدة في الصين وظهوره في عدة أفلام من إخراج المخرج الراحل حسين كامل الذي أختاره بطلا لرواية نجيب محفوظ حب تحت المطر.

من ضمن ضيوف الفيلم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم والباليرينا العالمية دكتورة ماجدة صالح وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والفنانات نيللي كريم وسحر حلمي هلالي ونادين والفنان أحمد يحيي والموسيقيين ناير ناجي وهاني شنودة وطارق شرارة ونادر عباسي ورمزي يسي.