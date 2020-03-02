تامر حسني لـ"السقا": "نجم الدنيا كلها".. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان تامر حسني، على تهنئة صديقه الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الـ 47 ، إذ أنه من مواليد 1 مارس 1973.

ونشر تامر، صورة تجمعه مع السقا عبر حسابه على"تويتر"، وعلق: "كل سنة وأنت صديق عمر وأرجل وأنضف القلوب، ونجم الدنيا كلها وربنا يحفظك لأهل بيتك وكل اللي بيحبوك".

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ورد السقا على تهنئة حسني له، قائلاً: "أخويا الرجولة، أطيب قلب صاحبي.. وإنت طيب وبخير يا حبييي".

يذكر أن، تامر حسني، يستعد لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة المقبل على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، كما أحيا مؤخرًَا حفلاً بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.