الحلفاوي معلقا على بيراميدز: "طايح في الكونفدرالية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تدوينة يعلق بها على نتائج المصري وبيراميدز في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية. وكتب الحلفاوي: "بيراميدز ما شاء الله طايح في الكونفدرالية، لعب خارج أرضه 7 مباريات فاز فيها كلها، عاش يا رجالة". Advertisements وأضاف: "المصري أمامه مهمة صعبة في المغرب بعد تعادله اليوم هنا مع نهضة بركان. بالتوفيق لكل الأندية المصرية". وفاز بيراميدز على زاناكو الزامبي بثلاثة أهداف نظيفة في زامبيا، سجل لبيراميدز علي جبر ومحمد فاروق وعبدالله السعيد، وتعادل المصري مع نهضة بركان المغربي 2-2، في ذهاب ربع النهائي.

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