محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
وجه اليوتيوبر علي غزلان، رسالة إلى الفنانة الشابة منة عرفة من خلال حسابه على تطبيق الصور انستجرام، بعدما نشر فيديو لها عبر خاصية القصص، بعد دخولها المستشفى.
وعلق غزلان على الفيديو: "هتخفي وتقومي من العملية وتبقي زي الفل إن شاء الله".
وكانت منة نشرت صورة لها من داخل المستشفى، على خاصية الإستوري، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مستشفى الجوي التخصصي".
وحرصت منة على الظهور مؤخرًا مع اليوتيوبر علي غزلان في أكثر من مناسبة، من بينها حفل توقيع كتابه "مدمن نجاح" بمعرض الكتاب في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دخولها المستشفى.. علي غزلان لمنة عرفة: "هتخفي وتقومي من العملية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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