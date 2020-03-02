كنزة فرح حقّقت نجومية كبيرة في فرنسا وإتهمت زوجها بسرقتها.. وإبتعدت بعد طلاقها

ميرنا وليد - بيروت - ​كنزة فرح​ ولدت في 8 حزيران/يونيو عام 1986 في بجاية ​الجزائر​ية، هي مغنية وكاتبة أغانٍ فرنسية جزائرية، وتقدّم موسيقى الـRnB، وأغاني الهيب هوب والبوب.

حقّقت نجاحاً كبيراً، خصوصا بين عام 2007 حتى عام 2012، حين باعت أكثر من 500000 نسخة من ألبومها.

النشأة

نشأت كنزة فرح معوش في منطقة مارسيليا الفرنسية، وبدأت تحيي الحفلات في مراهقتها، وشاركت في مسابقات الغناء في مراكز الشباب.

بعد مسابقات الغناء هذه، التقت بمنتجين سمحوا لها بتسجيل بعض الأغنيات في الاستوديو الخاص بهم، فطرحت Mon ange و Trésor و Il trahie.

بعد ذلك عملت كنزة فرح كثيراً على نفسها، حتى إستطاعت إنتاج ألبوم لها في كانون الأول/ديسمبر عام 2006 بالتعاون مع شركة من "أولناي سو بوا"، قبل أن تتركها في بداية عام 2016.

آراؤها السياسية وخدماتها الاجتماعية

شاركت كنزة فرح مع العديد من الجمعيات منها ASFR Solidarité ، وحركة ضد الجوع من خلال تسجيل أغنية واحدة لجمعية Cé ke du bonheur.

وفي عام 2011، شاركت في فرقة Des ricochets مع 80 فناناً فرنسياً ودولياً، لصالح ​اليونيسف​ لمساعدة القرن الإفريقي.

في عام 2012 غنّت كنزة فرح لتيليثون، وفي عام 2014 دعمت جمعيات الأمة الخيرية والباراكيتية، التي دعت إلى تقديم تبرعات لدعم سكان غزة وروهينغيا بورما.

كما شاركت في العام نفسه في فرقة Kiss & Love for Sidaction، إلى جانب 120 صوتاً من الشخصيات الناطقة بالفرنسية، للدفاع عن القضية الأفريقية.

تشارك كنزة فرح بإنتظام في الحفلات والمهرجانات، التي تدافع عن قضية ما، كما حدث عام 2014 حين شاركت في مهرجان تيمغاد الدولي في الجزائر، تضامناً مع الفلسطينيين، إلى جانب العديد من الفنانين.

وشاركت كنزة فرح أيضاً في مقطع، لدعم رئيس دولة الجزائر ​عبد العزيز بوتفليقة​، كجزء من الحملة الرئاسية.

في التمثيل

في عام 2012، لعبت كنزة فرح دور البطولة في سلسلة الويب المصغرة اسمها "مدان"، وتتكون من ثلاث حلقات، مدة كل واحدة تقريبًا دقيقة ونصف.

وفي عام 2013 ، شاركت كنزة فرح في تصوير فيلم رسوم متحركة أنتجه وارنر بروس اسمه Bunny Tonic عرض على قناة France 3 و La Ruée Vers l'Œuf والذي تم بثه يوم الأحد 31 آذار/مارس عام 2013، ولعبت فيه دور Calamity Kenza. وفي عام 2014 شاركت في Nos chers voisins، الذي عرض على TF1 كضيفة شرف.

Advertisements

في البرامج

حلت كنزة فرح ضيفة عدة مرات على العديد من محطات التلفزيون والإذاعة مثل Planète Rap و Bienvenue chez Cauet و Touche pas à mon poste ، Le Mag . وفي نهاية عام 2013 شاركت في الموسم الأول من برنامج Ice Show على M6 في فريق Philippe Candeloro، لتخسر بفارق ضئيل في المباراة النهائية.

وفي أيار/مايو عام 2014، شاركت كنزة فرح في برنامج جديد للبحث عن المواهب الموسيقية، يسمى Music Explorer ، الباحثين عن الصوت على France Ô.

سافرت إلى ​المغرب​ والجزائر للبحث عن المواهب، وبعد مرور بعض الوقت إستعادت موهبتها من فريقها الذي لم يفز بالعرض "هارون"، وقد وقعت على علامتها التجارية "كاريزما" في نيسان/أبريل عام 2015، كما شاركت كنزة فرح في الموسم الثاني من برنامج Music Explorer، كعضو في لجنة التحكيم.

إنفصالها عن زوجها واتهامها له بقرصنة حسابها

في عام 2016 إتهمت كنزة فرح زوجها بقرصنة حسابها، بعد مرور أشهر قليلة على إنفصالهما، وقالت إنه يصرح عن لسانها بأمور عارية من الصحة وغير صحيحة.

من ناحيته نفى زوجها الموضوع، وقال إن لا علاقة له بما يكتب على حساب زوجته السابقة، فغابت كنزة لفترة بعد أزمتها.

عودتها في عام 2019

عادت كنزة فرح في عام 2019 بألبومها السادس Au clair de ma plume، الذي طرحته في شهر شباط/فبراير عام 2019، وكانت خطوة مهمة لها خصوصاً بعد إنفصالها عن شركة الإنتاج، التي عملت معها من قبل، وحقق ألبومها نجاحاً كبيراً وكان بمثابة عودة قوية لها، بعد إبتعادها عن جمهورها.