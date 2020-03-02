عهد الدم: تشويق وإنتاج ضخم

ميرنا وليد - بيروت - انطلق قبل ثلاثة أيام عرض مسلسل "​عهد الدم​" المؤلف من عشر حلقات، وهو عمل من إنتاج ​Eagle Films​ وMbc Studios للممثلين ​باسل خياط​، آلان سعادة، ​رودني حداد​، ​نادين تحسين بك​، ​ندى أبو فرحات​ وغيرهم.

من الحلقة الأولى يبهرنا المخرج المصري ​كريم الشناوي​ بمشهد الحادث، الذي تم تنفيذه باحترافية عالية جداً شبيهة بتنفيذ أعمال الغرب، ويبدو واضحاً جداً أنّ العمل دسم وسيقدم مادة مختلفة ومشوقة، كتبها ​اياد ابو الشامات​.

ولاحظنا ايضاً أن المشروع بإنتاجية ضخمة والسخاء الانتاجي والفني واضح فيه، كما أنّ الممثلين يلعبون ادواراً جديدة عليهم ويتبادلون في ما بينهم اللعب باحتراف، ما يؤسس لنجاح كبير سيحققه العمل.