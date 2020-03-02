عهد الدم: تشويق وإنتاج ضخم

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ميرنا وليد - بيروت - انطلق قبل ثلاثة أيام عرض مسلسل "عهد الدم" المؤلف من عشر حلقات، وهو عمل من إنتاج Eagle Films وMbc Studios للممثلين باسل خياط، آلان سعادة، رودني حداد، نادين تحسين بك، ندى أبو فرحات وغيرهم.
من الحلقة الأولى يبهرنا المخرج المصري كريم الشناوي بمشهد الحادث، الذي تم تنفيذه باحترافية عالية جداً شبيهة بتنفيذ أعمال الغرب، ويبدو واضحاً جداً أنّ العمل دسم وسيقدم مادة مختلفة ومشوقة، كتبها اياد ابو الشامات.
ولاحظنا ايضاً أن المشروع بإنتاجية ضخمة والسخاء الانتاجي والفني واضح فيه، كما أنّ الممثلين يلعبون ادواراً جديدة عليهم ويتبادلون في ما بينهم اللعب باحتراف، ما يؤسس لنجاح كبير سيحققه العمل.
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